Gute Laune bei gefühlt kaltem Wetter. 20 neue Pflegekräfte aus Mexiko wurden diese Woche in den Schweriner Helios Kliniken vorgestellt. In Mützen und Daunenjacken eingepackt, frieren sie hier. Doch in der Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns waren es gerade einmal fünf Grad. Für den Deutschen ist das im Winter mild. Anibal Rivera aus Guadalajara ist Temperaturen von 20 bis 30 Grad gewöhnt. "Es ist gut, es ist hübsch hier. Seit unserer Ankunft haben sie uns sehr gut behandelt, die Tage waren für uns aber sehr kalt. Wir sind an Guadalajara-Wetter gewöhnt. Aber es ist sehr schön hier." Mexikanische Pflegekräfte gelten als sehr gut ausgebildet. Fast alle von ihnen haben einen Bachelor-Abschluss und sind noch recht jung. Das Alter in der Gruppe liegt zwischen 25 und 30 Jahren. Den Schritt über den Atlantik zu wagen, die Heimat zurückzulassen und in eine völlig neue Welt einzutauchen, ist für viele nicht leicht, weiß auch Projektleiterin Heike Fehlberg. "Das ist natürlich für einen längeren Zeitraum, nicht nur von Ihnen selber gewünscht, sondern auch für uns wäre das das Ziel, auch ein neues berufliches Zuhause mit Ihnen gemeinsam zu entwickeln. Ich sage immer gerne, ein berufliches Zuhause zu entwickeln und ein zweites privates Zuhause. Die Heimat ist die Heimat, und es wird auch immer die Heimat bleiben. Aber im sozialen Netzwerk hier in Schwerin, auch dass sie ankommen und auch mit den Schwerinern ein zweites Zuhause finden. Und das ist uns wichtig." Bevor sie anfangen können, müssen die Nachwuchspfleger Deutsch- und Integrationskurse belegen. Anschließend werden sie drei Monate fachlich auf ihren Einsatz vorbereitet, sie lernen deutsche Hygienebestimmungen und den Umgang mit medizinischen Verfahren. "Mein Eindruck von der Klinik? Sehr groß und sehr gut." "Es ist ein sehr großes Krankenhaus. Ich habe noch nie ein Krankenhaus wie dieses gesehen. Mein erster Eindruck ist, dass es alles hat, was man für eine gute Arbeit braucht. Der Bereich, der mich am meisten interessiert, ist die Notaufnahme." Im Spätsommer dürften die ersten von ihnen bereits anfangen dürfen. Dann als vollständig anerkannte Pflegekräfte mit einem Brutto-Monatslohn zwischen 2.600 und 2.800 Euro. In Mexiko liegt der Lohn bei etwa 300 bis 400 Euro im Monat.