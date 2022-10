STORY: Es ist mal wieder so weit. In Mexiko Stadt versammeln sich aufwendig verkleidete Menschen, um den Auftakt zum traditionellen "Tag der Toten" zu feiern. Eine Teilnehmerin beschreibt ihre Gefühle: „Wir sind 1.700 Personen. Und es nehmen alle möglichen Menschen teil, von Kindern über ältere Menschen bis hin zu Rollstuhlfahrern. Ich bin sehr stolz und glücklich, Teil der Trachtengruppe der Catrina-Parade zu sein." Diese Parade ist eine von mehreren Auftaktveranstaltungen in Mexiko. Der "Dia de los Muertos", übersetzt "Tag der Toten", findet dann am 2. November statt. Dabei handelt es sich um eine alte Tradition, bei der die Familien ihrer Toten gedenken und die Kontinuität des Lebens feiern.

