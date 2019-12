Es war laut und bunt, als sich die Clowns in Mexiko-Stadt am Dienstag auf den Weg machten. Ihr Ziel: Die Basilica Unserer Lieben Frau von Guadalupe, das katholische Nationalheiligtum von Mexiko. Traditionell feiern die Clowns des Landes dort eine Messe. Und bitten die Jungfrau von Guadalupe, weiter über sie selbst und ihre Familien zu wachen. "Wir wollen der Jungfrau für all die Jahre, in denen wir arbeiten durften, danken. Dank Gott haben wir das ganze Jahr über viel Arbeit und deshalb sind wir zusammengekommen, um der Jungfrau zu danken." "Ich möchte mich für all die Arbeit bedanken, für alles, was in diesem Jahr geleistet wurde. Und ich hoffe auf ein weiteres Jahr, um sie wieder besuchen zu können. Es bereitet mir Freude und bringt mir Frieden, diesen Weg zu gehen." Die Clowns, die bei dem Pilgergang dabei waren, machten gleichzeitig für sich und ihren Beruf Werbung. Die Stimmung war so gut wie das Wetter. Die Basilika in Guadalupe wird jedes Jahr von mehreren Millionen Menschen besucht, sie zählt zu den größten Kirchen weltweit.