Bilder aus der Stadt Tapachula in Mexiko, nördlich der Grenze zu Guatemala. Migranten aus Zentralamerika, Haiti und Kuba fordern sicheres Geleit zur Nordgrenze Mexikos, sie alle wollen in die USA. Auch Suset Palmares aus Kuba hat es auf mexikanischen Boden geschafft. Doch nun geht es nicht weiter. "Wir wollen einfach nur eine Antwort. Alle gehen uns aus dem Weg, niemand will sich mit uns befassen. Wir machen ja keinen Ärger. Wir wollen Aufmerksamkeit, wir wollen ein Visum, um weiterzukommen." Unter den Augen mexikanischer Soldaten fordern Suset und viele Weitere Antworten. Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde versuchten am Wochenende, die Versammlung zu zerstreuen. In Online-Foren war zuletzt von einem für die kommende Woche geplanten Konvoi von Migranten aus Honduras in Richtung Norden zu lesen. Die US-Behörden haben darauf reagiert und die Regierungen Mittelamerikas aufgefordert, die Migranten zu stoppen. Viele Menschen machen sich in Zusammenschlüssen auf den Weg, um sich vor kriminellen Übergriffen zu schützen.

