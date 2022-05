STORY: Tödliche Schüsse in Mexiko: Am Montag sind bei einem Angriff in der zentralmexikanischen Stadt Celaya mindestens 11 Menschen getötet worden. Das berichteten lokale Behörden und Medien. Augenzeugen gaben an, dass eine Gruppe von etwa 15 Angreifern zunächst in ein Hotel stürmte, Molotow-Cocktails warf, und dann auf Menschen in zwei nahegelegenen Bars schoss. Die örtlichen Behörden gehen ersten Anhaltspunkten zum möglichen Hintergrund der Tat nach. Jesus Rivera, Senator für Bürgersicherheit, erklärte: O-TON JESUS RIVERA "Alles deutet auf einen Konflikt zwischen kriminellen Banden hin. Aber ich möchte betonen, dass der Staatsanwalt eine Untersuchung durchführen und zu einem Schluss kommen wird." Celaya liegt im Bundesstaat Guanajuato. Dieser hat sich in den letzten Jahren zu einer der gewalttätigsten Regionen Mexikos entwickelt, in der rivalisierende Drogenbanden um die Vorherrschaft kämpfen. Gabriela Mendoza lebt in der Nähe des Tatorts: O-TON GABRIELA MENDOZA "Wir haben Angst. Wir warten alle ab, was als Nächstes kommt. Wir haben sogar Angst, auf die Straße zu gehen, aber wir müssen unserem Alltag nachgehen." Regierungsangaben zufolge wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres 993 Tötungsdelikte in Guanajuato begangen. Damit weist der Bundesstaat die zweithöchste Mordrate Mexikos auf.

