Bei einem Busunglück in Mexiko sind mehrere Urlauber getötet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist unter den Toten auch ein deutscher Staatsbürger. Zudem seien zwei Franzosen sowie fünf Mexikaner ums Leben gekommen. Mehr als ein Dutzend der Fahrgäste wurden verletzt. Viele von ihnen sollen sich in einem ernsten Zustand befinden. Der Unfall ereignete sich am Sonntag auf einer Autobahn in der Nähe des beliebten mexikanischen Ferienortes Cancun. Ersten Ermittlungen zufolge war der Bus auf gerader Strecke mit einem Lastwagen zusammengestoßen und dann umgestürzt. Der Lkw wurde nach Behördenangaben für Bauarbeiten an einer Bahnstrecke eingesetzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, der Busfahrer wurde bei dem Zusammenprall verletzt. Cancún ist einer der wichtigsten Touristenorte in Mexiko.

