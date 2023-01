STORY: Im Vorfeld des Nordamerikagipfels ist US-Präsident Joe Biden nach Mexiko gereist. Zum Auftakt seiner zweitägigen Visite in Mexiko-Stadt kam Biden am Montagabend mit seinem mexikanischen Amtskollegen Andrés Manuel López Obrador zusammen. Die beiden beschworen die Partnerschaft ihrer Länder, ließen aber auch Differenzen erkennen. López Obrador forderte unter anderem ein Ende «der Geringschätzung Lateinamerikas». Zudem warb er für eine engere wirtschaftliche, politische und soziale Zusammenarbeit auf dem amerikanischen Kontinent. Dafür sprach sich auch Biden aus. Er betonte dabei jedoch, die USA hätten in den vergangenen Jahren bereits viel für die Länder auf dem Kontinent getan. Der Blick müsse sich auch auf andere Weltregionen richten. Für Dienstag ist in Mexiko-Stadt ein Nordamerikagipfel geplant, an dem neben López Obrador und Biden der kanadische Premierminister Justin Trudeau teilnimmt. Dabei geht es unter anderem um das Thema Migration.

