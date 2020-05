Menschen, die an Covid-19 gestorben sind, werden ins Krematorium nach Mexiko-Stadt gebracht und dort verbrannt. Nach offiziellen Zahlen sind mittlerweile mehr als 5000 Menschen in Mexiko dem neuartigen Coronavirus zum Opfer gefallen, die Zahl der Infizierten steigt. Allerdings wird in Mexiko im internationalen Vergleich sehr wenig getestet. Auch die Zahl der Todesfälle dürfte nach Einschätzung von Experten in Wirklichkeit höher liegen als offiziell angegeben. Mexikos Präsident Obrador war dafür kritisiert worden, die Pandemie nicht ernst genug zu nehmen. Noch im März bereiste er das Land in Linienflugzeugen und zeigte sich in Menschenmengen. Trotz der steigenden Infektionszahlen behauptet er jetzt, Mexiko habe das Coronavirus gebändigt. Zuletzt hatte er erste Lockerungen der Einschränkungen in den am wenigsten betroffenen Gegenden des Landes angekündigt. In der Auto- Bau- und Minenindustrie wurde die Produktion an diesem Montag wieder angefahren. Dabei gelten Abstands- und Hygieneregeln. Ob diese auch eingehalten werden, wird von vielen Menschen in Mexiko allerdings bezweifelt. Nach einer Umfrage vom Montag glauben 67 Prozent der Mexikaner, dass in der Corona-Pandemie das Schlimmste noch kommen wird.