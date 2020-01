Sie wollten eigentlich in die USA. Aber schon in Mexiko war ihre Reise zu Ende. Die mexikanische Regierung hat am Donnerstag Hunderte Migranten aus Honduras zurück in ihr Heimatland gebracht. Sie seien illegal über die Grenze gekommen, hieß es zur Begründung. Diejenigen, die das auch versuchen würden, drohe ebenfalls die Abschiebung. Die Menschen, die jetzt abgeschoben werden, gehören zu einer Karawane von Migranten aus Mittelamerika, die vor Armut und Gewalt in ihren Heimatländern fliehen und in den USA ein besseres Leben suchen. Dort sind sie allerdings alles andere als willkommen. Die USA haben in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 62.000 Migranten nach Mexiko geschickt, um dort auf den Ausgang ihrer Einwanderungsverfahren zu warten. US-Präsident Donald Trump hatte Mexiko im vergangenen Jahr massiv unter Druck gesetzt, damit es die Menschen aufhält, die das Land auf dem Weg Richtung USA zu durchqueren versuchen. Mexico's government returned hundreds of Hondurans back to their country on Tuesday (January 28) after it largely halted a caravan of undocumented Central Americans migrants who waded across a river into Mexico. Mexico has said others who attempt to enter the country illegally will face the same consequences. The caravan, part of a group of several thousand people who last week fled rampant gang violence and dire job prospects in Honduras, are a major test for Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador's strategy for stopping U.S.-bound migrants. According to the Honduran government, 240 Hondurans were returned to Omoa on two flights from Tabasco. The director of protection to the Honduran migrant, Jessica Guzman, said that from January 21 - 28, 3,392 Hondurans from the caravan were returned, of which 3,065 came from Mexico and 327 from Guatemala. Honduran authorities urged their fellow countrymen to avoid making the treacherous journey up north. Though President Donald Trump's promised border wall has not been built, the number of migrants crossing the southern U.S. border has dropped sharply as Mexico stepped up the policing of its borders under the threat of punitive U.S. tariffs. US-Präsident Donald Trump hatte Mexiko im vergangenen Jahr massiv unter Druck gesetzt, damit es die Menschen aufhält, die das Land auf dem Weg Richtung USA zu durchqueren versuchen. Im Mai drohte er dem südlichen Nachbarn Strafzölle an. Mexiko entsandte schließlich aufgrund einer Vereinbarung mit der Trump-Administration 27.000 Soldaten der Nationalgarde an seine Grenzen. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte in die USA sank seitdem deutlich. Nahe der mexikanischen Südgrenze ist es binnen weniger Tage zum zweiten Mal zu Gewalt zwischen Flüchtenden und Sicherheitskräften gekommen. Die Soldaten setzten auch Tränengas ein, um die rund 1000 Migranten aufzuhalten. Auf der Suche nach einem besseren Leben machen sich immer wieder Migranten aus Mittelamerika in großen Gruppen auf den Weg nach Mexiko - ihr Ziel die USA. Geschätzt rund 1000 Mittelamerikaner durchquerten am Donnerstag aus Guatemala kommend den Grenzfluss Suchiate. Nachdem sie auf mexikanischer Seite einige Kilometer weit gelaufen waren, versperrten Soldaten der Nationalgarde ihnen den Weg. Sicherheitskräfte setzen Tränengas ein, um die Gruppe aufzulösen. Aus der Gruppe wurden daraufhin Steine auf die Grenzschützer geworfen. Die USA haben in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 62.000 Migranten nach Mexiko geschickt, um dort auf den Ausgang ihrer Einwanderungsverfahren zu warten. So lautet die Zwischenbilanz der sogenannten Migrantenschutzprotokolle (MPP) ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten am 29. Januar 2019, wie Mexikos Migrationsbehörde INM mitteilte. Nach dem auch "Remain in Mexico" (Bleib in Mexiko) genannten Programm können Migranten, die ohne die nötigen Dokumente über die gemeinsame Grenze der zwei Länder in die USA einreisen wollen und Asyl oder eine andere Einreisegenehmigung in den USA beantragen, für die Dauer ihrer Verfahren nach Mexiko geschickt werden. Davon betroffen sind vor allem Menschen aus den mittelamerikanischen Ländern des "Nördlichen Dreiecks" - Guatemala, Honduras und El Salvador - die vor Armut und Gewalt über Mexiko in die USA fliehen.