STORY: Großdemonstration in Mexiko. Zehntausende Menschen sind am Sonntag gegen eine geplante Wahlreform auf die Straße gegangen. Die Demonstration stand unter dem Motto „Meine Stimme wird nicht angerührt“. Für die Proteste versammelten sich die Menschen auf dem zentralen Platz der mexikanischen Hauptstadt. Hintergrund ist die Verabschiedung eines Gesetzentwurfs durch den Senat vor etwa einer Woche. Darin ist vorgesehen, dass das Nationale Wahlinstitut verkleinert werden soll und von der Regierung weniger Geld bekommt. Das Institut organisiert die Wahlen in Mexiko. Nach Meinung der Regierung ist das Institut zu teuer und es habe in der Vergangenheit Wahlbetrug vertuscht. Die Opposition hingegen bezeichnet die geplante Reform als einen klaren „Angriff“ auf die Demokratie in Mexiko.

Mehr