Viel Rauch, zog am Mittag durch die Luft von Mexiko-Stadt. Hier hatte der Senat am Donnerstag nach einer erdrutschartigen Abstimmung einem Gesetz zugestimmt, das den Freizeitkonsum von Marihuana erlaubt. "Nein zur Kriminalisierung, Ja zur Freiheit", riefen Senatorinnen und Senatoren vor der Abstimmung. Sie stimmten mit 82 zu 18 Stimmen bei sieben Enthaltungen für die Verabschiedung des Gesetzes. Viele sehen die Legalisierung der pflanzlichen Droge als wichtigen Schritt zur Schwächung der Drogenkartelle. Raul Bolanos von der Grünen-Partei: "Wir sind in der Lage, der 100-jährigen unnötigen Prohibition ein Ende zu setzen. In zwei Jahren haben wir ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den Mexikanern ermöglicht, für ihre Gesundheit zu sorgen und ihren Charakter zu entfalten. Das Gesetz trägt zum Wohlergehen der gesamten Nation bei." Sollte das Unterhaus dem Gesetz ebenfalls zustimmen, wäre Mexiko neben Uruguay und Kanada der dritte Staat, der den Konsum der Pflanze landesweit zulässt - und mit knapp 130 Millionen Einwohnern der mit Abstand bevölkerungsreichste. Es gab und gibt auch Gegner der Reform. Damian Zepeda von der konservativen PAN-Partei: "Wir sind gegen die Legalisierung und den Verkauf von Drogen in unserem Land. Wenn wir für eine Reform stimmen, sollten wir uns immer fragen, ob es im Land etwas Positives bewirkt. Ohne Zweifel denken wir, dass das in diesem Fall nicht zutrifft. Wir denken nicht, dass es positiv ist, dass Marihuana jetzt zugänglicher für Kinder wird." Sollte die Reform in Kraft treten, dürften Erwachsene bis zu 28 Gramm besitzen und bis zu vier Pflanzen zuhause anbauen. Der Verkauf würde legalisiert werden, aber nur von Marihuana, das eine bestimmte Höchstmenge an psychoaktiven Wirkstoffen enthält. Für die Drogenkartelle, die die illegale Droge bisher an die Menschen gebracht hatten, wäre dies eine große Veränderung. In den letzten Jahren sind nach offiziellen Angaben mehr als 100.000 Menschen im Zuge von Drogenkriegen gestorben. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, "die Lebensbedingungen zu verbessern" und "zur Verringerung der Kriminalität im Zusammenhang mit dem Drogenhandel beizutragen", heißt es im Text.

