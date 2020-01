Microsoft will sein CO2 zurückholen. Der US-Softwareriese will die Menge an Kohlendioxid, die er in seinem 45-jährigen Bestehen ausgestoßen hat, bis 2050 wieder aus der Atmosphäre entfernen. Dies teilte Konzernchef Satya Nadella am Donnerstag mit. Das Unternehmen werde zudem in den nächsten vier Jahren eine Milliarde Dollar in einen "Klimainnovationsfonds" stecken, "um die Entwicklung von Technologien zur Reduzierung, Abscheidung und Beseitigung von CO2 weltweit zu beschleunigen." Die Ankündigung ist die jüngste in einer Reihe von selbstauferlegten Klimazielen, seit Präsident Trump 2017 die USA aus dem Pariser Abkommen genommen hat.