Diese jungen Männer sind Überlebende - Überlebende ihres Wunsches, ihr Heimatland zu verlassen und es - übers Mittelmeer - in die Europäische Union zu schaffen. Hier in Tunesien hat sich der Rote Halbmond um sie gekümmert, nachdem man sie aus dem Meer geborgen hatte. Mohamed aus Marokko ist einer von ihnen, er berichtet. "Wir sind von Libyen aus losgefahren, von Zuwara, alle in einem großen Boot. Dann sind wir in ein kleineres Boot umgestiegen und weitergefahren. Dann ist es gekentert. Einige von uns hier sind aus Tschad oder Marokko, die anderen sind alle aus Bangladesch. Mohamed und die anderen Männer hier in Zarzis haben überlebt, 65 andere sind ertrunken. Der Rote Halbmond hat bestätigt, dass die meisten der Männer in dem Boot aus Bangladesch gestammt hätten, die zweitstärkste Gruppe aus Libyen. Außerdem seien Marokkaner und Ägypter an Bord gewesen.