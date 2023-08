Wie das britische Innenministerium am Freitag erklärte, waren in Proben aus dem Wassersystem des Kahns schädliche Legionellen nachgewiesen worden. Alle 39 Asylbewerber seien als Vorsichtsmaßnahme von Bord gebracht worden - ein peinlicher Vorfall für die Regierung, die mit der Verlegung auf den Kahn ihren neuen, strikteren Kurs in der Asylpolitik hatte demonstrieren wollen.