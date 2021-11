Die Lage an der polnischen Grenze zu Belarus bleibt weiter angespannt. Etwa 800 Migranten verbrachten dort in einem improvisierten Lager die Nacht, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Sie sind Teil einer Gruppe von etwa 4000 Menschen, die in die EU gelangen wollen. Obwohl Tausende polnische Soldaten die Grenze sichern, gelang es einzelnen Gruppen, auf die andere Seite zu gelangen. Diese Kurden seien vom polnischen Grenzschutz schon vier Mal wieder zurück nach Belarus gebracht worden, berichtet ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation. O-TON JAKUB SUPIENIEWSKI, NGO GRUPA GRANICA: "Wir können nicht sicher sagen, was mit den Leuten geschieht, denen wir im Wald Hilfe anbieten. Die polnischen Behörden brechen die Gesetze und die Genfer Konventionen. Sie schicken sie zurück nach Belarus, obwohl sie hier einen Antrag auf Schutz gestellt haben. Wie der polnische Grenzschutz mitteilte, habe es allein am Montag 309 Versuche gegeben, die Grenze zu durchbrechen. 17 Menschen seien festgenommen worden. Auch der Grenzschutz von Litauen berichtet derzeit Migranten, die in die EU gelangen wollen. In beiden Ländern haben die Behörden am Dienstag den Notstand in der Grenzregion ausgerufen.

