An Bord des Rettungsschiffs "Open Arms" brach am Dienstagabend Jubel aus, als klar wurde, dass die Zeit der Ungewissheit ein Ende hat. Zuvor hatte ein italienischer Staatsanwalt die Beschlagnahmung des seit Tagen vor der Insel Lampedusa liegenden Schiffs angeordnet. Damit war klar, dass die mehr als 80 Menschen an Bord endlich an Land gehen dürfen. In der Nacht zum Mittwoch konnten die Migranten die "Open Arms" im Hafen von Lampedusa verlassen. Die Menschen, die überwiegend aus Afrika stammen, hatten sich zum Teil seit fast drei Wochen auf dem spanischen Schiff aufgehalten. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte der "Open Arms" die Einfahrt in die Häfen des Landes verwehrt. Ein spanisches Marineschiff befindet sich derzeit auf den Weg nach Lampedusa, um die Migranten aufzunehmen und nach Spanien zu bringen. Neben Spanien haben sich fünf weitere europäische Staaten zur Aufnahme der Menschen bereiterklärt. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen meldete unterdessen den Untergang eines Flüchtlingsbootes vor der libyschen Küste.