STORY: Als die mexikanischen Polizisten am Sonntag die Ladefläche dieses LKW öffneten, machten sie eine verstörende Entdeckung. Im mexikanischen Bundesstaat Veracruz haben Beamte 103 unbegleitete Minderjährige in einem verlassenen Lastwagen gefunden. Die meisten der Jugendlichen stammen nach Angaben der mexikanischen Behörden aus Guatemala. In dem Auflieger des Sattelzuges hätten sich auch 212 Erwachsene aus Guatemala, Honduras, El Salvador und Ecuador befunden. 28 Migranten seien zusammen mit Angehörigen unterwegs gewesen. Insgesamt waren 343 Menschen in den Lastwagen gepfercht. Der Sattelzug sei auf einer Fernstraße entdeckt worden, vom Fahrer habe es zunächst keine Spur gegeben, teilte das Nationale Institut für Migration mit. Der geschlossene Container sei mit Ventilatoren, Lüftungsvorrichtungen und einem zweiten Boden ausgestattet gewesen. Dadurch hätten die Menschen auf zwei Ebenen untergebracht werden können. Die Kinder wurden in die Obhut der Behörden von Veracruz gegeben. Diese seien zunächst dabei gewesen, den Aufenthaltsstatus der anderen Migranten zu klären, hieß es. Tausend Migranten vor allem aus Mittelamerika versuchen jedes Jahr Armut und Gewalt zu entkommen und machen sich auf den Weg in die USA.

