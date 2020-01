Der 78-jährige Waldemar Hackstätter war einmal Metzger in Deutschland. Seit einigen Jahren hingegen ist er zusammen mit seiner Frau Hildegard Renter in Bulgarien. Und dafür waren ganz pragmatische Hintergedanken ausschlaggebend: (Waldemar Hackstätter) "Es gibt einen sehr einfachen Grund, warum wir hierher gezogen sind: Der Monat war länger als unsere Rente (in Deutschland) und wir wollten unseren Kindern keine Last sein." (Hildegard Hackstätter) "Wir sind Rentner, und in Deutschland hätte das Geld nicht gereicht. Deshalb sind wir hergekommen." Insgesamt hatten Hildegard und Waldemar Hackstätter, als sie nach Bulgarien zogen, nach eigenen Angaben rund 1.200 Euro zur Verfügung. Doch damit wäre es in Deutschland für sie nicht möglich gewesen, ein unbeschwertes Leben zu führen - mit Restaurantbesuchen oder anderen schönen Dingen, wie sie sagen. Und so ging es auch einer Freundin des Ehepaars Hackstätter, die es nach Bulgarien gezogen hat: Brigitte Haager-Horn. Sie musste Anfangs mit einer Rente von sage und schreibe rund 760 Euro über die Runden kommen. Mittlerweile macht sie hingegen im bulgarischen Sirakòvo, das liegt in der Nähe des Schwarzen Meeres, ihren eigenen Wein. Zurückkehren nach Deutschland? Das ist für Brigitte Haager-Horn unvorstellbar: "Auf keinen Fall könnte ich ein solches Leben in Deutschland führen, es wäre unmöglich. In Deutschland konnte ich nur überleben, aber nicht leben. Es steht also außerfrage, dass ich jemals zurückkehren sollte." Natürlich ist die Zahl der deutschen Rentner in Bulgarien relativ bescheiden. Aber sie wächst. Während es 2002 etwa 100 Deutsche waren, hat sich die Gruppe bis 2018 etwa versechsfacht. Offiziellen Angaben zufolge lassen sich rund 650 Personen ihre staatliche Rente in Bulgarien auszahlen.