Im Sudan haben sich der Militärrat und die Opposition auf eine Übergangsregierung geeinigt. Das teilte der Mediator der Afrikanischen Union, Mohamed Hassan Lebatt, am Samstagmorgen mit. Unklar ist noch, ab wann die Vereinbarung gelten soll und wann die Übergangsregierung ernannt wird. Sobald sie ihre Arbeit aufnimmt, soll es eine dreijährige Übergangszeit geben. Am Ende sollen dann Wahlen stehen. In der Hauptstadt Khartum versammelten sich wegen der Nachricht spontan Menschen und feierten. Die Verhandlungen fanden unter Vermittlung der Afrikanischen Union und des Nachbarlandes Äthiopien statt und sollen den Sudan stabilisieren. Im April hatte das Militär nach wochenlangen Protesten Präsident Omar al-Baschir gestürzt. Darauf war es zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen.