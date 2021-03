BROADCAST AND DIGITAL Broadcasters: PART NO USE BOLIVIA - PART MUST COURTESY MARY LENA CAMACHO VILLAROEL / NO RESALE Digital: PART NO USE BOLIVIA - PART MUST COURTESY MARY LENA CAMACHO VILLAROEL / NO RESALE.**~ Die letzten Sekunden der Militärmaschine wurden festgehalten. Danach hört man nur noch das Heulen von Alarmanlagen. Beim Absurz der Maschine in ein Haus in der bolivianischen Stadt Cochabamba kam am Mittwoch mindestens eine Person ums Leben. Zwei weitere Menschen am Boden wurden verletzt. Die Piloten überlebten den Unfall, sie retteten sich per Schleudersitz. Vorläufige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich während eines Trainingsfluges eine Explosion an Bord der Maschine ereignet haben könnte.

Mehr