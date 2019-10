Mit einer Militärparade feierten Streitkräfte der selbsternannten Volksrepublik Luhansk am Sonntag den fünften Jahrestag ihrer Gründung. Im Bereich des Flughafens von Luhansk in der Ostukraine präsentierten Soldaten Kriegsgerät und einstudierte Choreografien. Noch 2014 war es an dieser Stelle zu heftigen Kämpfen zwischen der ukrainischen Armee und pro-russischen Kämpfern gekommen. Vertreter Russlands, der prorussischen Separatisten und der Ukraine hatten sich vergangene Woche auf einen teilweisen Rückzug verständigt sowie auf einen Sonderstatus für den Zeitpunkt von Lokalwahlen in den Separatistengebieten. Eine dauerhafte Regelung soll die ukrainische Regierung aber erst gewähren, wenn internationale Wahlbeobachter bekanntgeben, ob die Abstimmung frei und fair verlaufen ist. Zudem zeichnet sich ein Spitzentreffen der Präsidenten Russlands, Frankreichs, der Ukraine sowie von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Paris ab. 700 Kilometer westlich gab es in Kiew harsche Kritik an der Vereinbarung mit den prorussischen Separatisten. Tausende Menschen gingen hier am Sonntag auf die Straße. Der Vorwurf lautet, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj zu sehr auf Moskau zugegangen sei und keine Garantie erhalten habe, dass die Ukraine künftig wieder die ukrainisch-russische Grenze kontrollieren kann. Für manche Ukrainer gelten die Versprechungen als Verrat. O-TON JURI, DEMONSTRANT: "Weder Präsident Selenskyj noch seine 'grünen Männer' haben auf dem Maidan oder in den Schützengräben für dieses Land gekämpft. Darum ist es nicht an ihnen, das alles das Klo runterzuspülen - entschuldigen Sie den Ausdruck. Wir, die Kriegs- und Maidan-Veteranen, sind gekommen, um unser kategorisches Nein zur Kapitulation zu geben." O-TON ALLA, DEMONSTRANTIN: "Es ist unmöglich, einen Krieg zu stoppen, er kann verloren oder gewonnen werden. Ich möchte wirklich, dass unser Land gewinnt. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, es gibt keinen dritte. Deshalb bin ich dafür, zu gewinnen und nicht aufzuhören." Der Krieg in der Ostukraine hat seit April 2014 mehr als 13.000 Menschen das Leben gekostet.