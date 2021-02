BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**NO USE MYANMAR*~ Das staatliche Fernsehen in Myanmar hat am Montag nach der Machtübernahme durch das Militär Aufnahmen des amtierenden Präsidenten Myint Swe gezeigt. Der ver las demzufolge eine Erklärung und traf sich mit den höchsten Militärs. Der Armeechef war bei dem Treffen ebenfalls sichtbar anwesend. Militärfahrzeuge und Soldaten errichteten unterdessen Straßensperren in Myanmars Hauptstadt Naypyitaw. Der UN-Sonderbeauftragte für Myanmar, Tom Andrews, verurteilte am Montag in Washington den Militär-Putsch: O-Ton:"Nun, es ist einfach unerhört. Es ist zutiefst beunruhigend. Wir erhalten ständig neue Informationen aus Myanmar, wie Sie sicher wissen. Die Kommunikationslinien wurden gekappt, also gibt es vieles, was wir nicht wissen. Aber was wir wissen, ist, dass die Demokratie von den Generälen abgeschafft wurde. Viele Menschen sind jetzt in Haft." Vielerorts im Lande gab es Panikkäufe. Die bisherige De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu-Kyi, derzeit in Haft, und Vertreter der Zivilgesellschaft riefen zum Protest gegen die Militärherrschaft auf. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas und führende EU-Vertreter verurteilten die Machtübernahme des Militärs in Myanmar. Der Putsch gefährde den Fortschritt, der bislang bei der Demokratisierung erreicht worden sei.

Mehr