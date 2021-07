Der britische Unternehmer Richard Branson ist am Sonntag in einem historischen Flug bis an den Rand des Weltraums aufgestiegen und sicher zurückgekehrt. Das war der erste Testflug mit seinem Raketenflugzeug von Virgin Galactic mit voller Besatzung - ein Meilenstein für das vor 17 Jahren gegründete Unternehmen. Branson verließ in den USA den Erdboden, um in rund 80 Kilometern Höhe die Grenze zwischen Atmosphäre und Weltraum zu erreichen. "An alle Kinder da unten: Ich träumte als Kind von den Sternen. Jetzt bin ich ein Erwachsener in einem Raumschiff mit vielen anderen wunderbaren Erwachsenen, die auf unsere schöne Erde hinunterschauen. An die nächste Generation von Träumern: Wenn wir das tun können, dann stellt euch vor, was ihr tun könnt." Nach rund einer Stunde landeten Branson und seine fünf Begleiter, darunter zwei Piloten, wieder auf der Erde. Den Testflug hatte der Milliardär Anfang Juli angekündigt. Dem vorausgegangen waren mehrere bemannte und unbemannte Flüge seines Unternehmens. "Nichts kann einen auf diese Aussicht im All vorbereiten. Es ist magisch!" Branson wetteifert mit Amazon-Gründer Jeff Bezos und dem Chef des Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, um den Einstieg ins Geschäft mit Weltraumtouristen. Die Milliardäre dementieren eine persönliche Rivalität. Bezos, der ebenfalls noch im Juli in neue Höhen starten will, beglückwünschte Branson. Musk kam am Sonntag als Gast zu der Abflugzeremonie. Wohlhabende Menschen aus aller Welt haben sich bei den Anbietern bereits auf die Wartelisten gesetzt, um Flugtickets zum Preis von jeweils rund 250.000 Dollar zu ergattern.

