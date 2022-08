STORY: Mehr als 33 Millionen Betroffene, weit über 1000 Tote, Ernteausfälle und Sachschäden von mehreren Milliarden US-Dollar – in Pakistan werden die Folgen der extremen Monsun-Niederschläge der letzten Wochen immer deutlicher. Viele Menschen, vor allem im Osten und Süden des Landes, haben alles verloren und sind nun auf Hilfslieferungen angewiesen. Zwei Helfer beschreiben die Lage: "In mehreren Provinzen ist die Verwaltung völlig zusammengebrochen. Wir versuchen, zu unterstützen und so schnell wie möglich vor Ort zu sein. Wir versuchen, die Betroffenen mit Nahrungsmitteln, Unterkünften und medizinischer Versorgung zu unterstützen. Und wir führen auch eine Gesundheitskampagne durch." "Wir hören, dass sich die Situation verschlimmert. Wir wollen all diese Hilfsgüter jetzt zu den betroffenen Menschen bringen, bevor die Straßen noch mehr blockiert sind, bevor sich die Kommunikation noch weiter verschlechtert. Es muss jetzt alles sehr schnell gehen.“ Pakistan hat um internationale Unterstützung gebeten, und einige Länder, darunter die Türkei, haben Hilfsgüter und ein Rettungsteam entsandt. Die Vereinten Nationen bereiten Hilfslieferungen von mehr als 100 Millionen US-Dollar vor, berichteten pakistanische Medien.

Mehr