Die Monsunzeit macht Menschen in Südostasien vielerorts schwer zu schaffen. Die starken Niederschläge zwingen nicht nur Hunderttausende, ihre Häuser zu verlassen, auch die Folgen des Regens, wie etwa Überschwemmungen, Erdrutsche und Sturzfluten bezahlen viele mit dem Leben. In Nepal kamen mindestens 55 Menschen ums Leben, zudem gibt es Dutzende Vermisste und Verletzte. In Bangladesch kämpften etwa 200 Dörfer mit Hochwasser. Auch im angrenzenden indischen Bundesstaat Assam starben allein im Laufe des vergangenen Wochenendes 10 Menschen durch Sturzfluten, 1800 Dörfer wurden überschwemmt. Menschen geht die Regierung von mindesten 1,5 Millionen Menschen aus, die ihre Häuser verlassen mussten. Myanmar war besonders im Norden betroffen, hier verließen 18.000 Menschen ihre Häuser, mindestens ein Flüchtlingscamps wurde überschwemmt, mehrere Tausend Menschen wurden in Tempeln und Schulen untergebracht. Dieses Paar wurde am Tag seiner Hochzeit von den Wassermassen überrascht und musste sich auf einem Floß in Sicherheit bringen. Je nach Region dauert der Monsunregen noch bis September oder Oktober an.