Diese Menschen freuen sich, dass sie überlebt haben. Nach dem Abbruch eines Himalaya-Gletschers sind in Nordindien nach Befürchtungen der örtlichen Behörden am frühen Sonntag mindestens 125 Menschen ums Leben gekommen. "Die tatsächliche Zahl wurde noch nicht bestätigt", aber 100 bis 150 Menschen wurden für tot gehalten, sagte Om Prakash, ein Regierungsvertreter des Bundesstaates Uttarakhand. Diese Aussage wurde getroffen, bevor diese Gruppe gerettet wurde. Der Gletscher sei in einen Damm gerauscht und habe eine Lawine aus Geröll und Wasser ausgelöst, die flussabwärts gestürzt sei, berichtete ein Augenzeuge, und zeigen diese Bilder. Chak Lata ist Bewohner eines Dorfes hier in der Nähe. Laut eigener Aussage habe er eine Szene wie aus einem Bollywood-Film gesehen. "Die Situation hier ist immer noch gefährlich. Die Menschen verlassen ihre Häuser und fliehen in den Wald. Sie nehmen ihr Hab und Gut mit, auch ihre Bettdecken und Matratzen. Von der Regierung gibt es bisher keine Vorkehrungen für uns. Nur die lokalen Behörden haben uns Decken, Matratzen, Essensrationen und Wasser besorgt und uns in der Nähe des Waldes untergebracht." Einheimische aus den Nachbardörfern Peng und Morana hätten laut Lata gesagt, dass sie befürchten, dass der Damm in ihrer Nähe ebenfalls zusammenbrechen könnte. Der benachbarte Bundesstaat Uttar Pradesh, Indiens bevölkerungsreichster Staat, versetzte seine Flussgebiete in höchste Alarmbereitschaft. Einheimische befürchteten, dass Arbeiter an einem nahegelegenen Wasserkraftprojekt ebenso mitgerissen wurden wie Dorfbewohner, die in der Nähe des Flusses auf der Suche nach Feuerholz waren oder ihr Vieh weideten. Umweltgruppen fordern seit längerem eine Überprüfung von Energieprojekten in den ökologisch sensiblen Berglandschaften Nordindiens. In Uttarakhand kommt es öfter zu Sturzfluten und Erdrutschen. Der Auslöser für den Gletscherbruch ist noch nicht bekannt.

