Mindestens 13 Menschen, darunter sieben Kinder, sind am Mittwoch bei einem Hausbrand in Philadelphia ums Leben gekommen. Der Brand am frühen Morgen in einem Wohnhaus im Stadtteil Fairmount löste nach Angaben der Feuerwehr nicht den Rauchmelder aus. Der Ursache werde nachgegangen, hieß es. Die Einsatzkräfte trafen zu spät ein. Etwa 50 Minuten kämpften sie gegen die Flammen im zweiten und dritten Stock an. Acht Personen konnten sich aus dem Gebäude retten. Zwei Menschen wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sagte, die Zahl der Toten könne sich aufgrund der noch andauernden Bergungsarbeiten ändern.

