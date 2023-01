STORY: Schwer bewaffnete Sicherheitskräfte am Sonntag vor einem Gefängnis in der nördlichen mexikanischen Grenzstadt Juarez. Zuvor war es zu einem Angriff gekommen. Mindestens 14 Menschen wurden nach Angaben der mexikanischen Behörden dabei getötet. Unter den Opfern seien zehn Sicherheitsbeamte und vier Insassen, teilte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Chihuahua mit. 13 weitere Häftlinge seien verletzt worden, mindestens 24 sei die Flucht gelungen. Die Angreifer seien gegen 07.00 Uhr morgens Ortszeit bewaffnet und in gepanzerten Fahrzeugen am Gefängnis vorgefahren und hätten das Feuer eröffnet. Es war allerdings nicht sofort klar, wer den Angriff verübt hat. Bereits im August war es in dem Gefängnis in Juarez zu Unruhen und Schießereien zwischen Mitgliedern zweier rivalisierender Banden gekommen. Dabei kamen damals elf Menschen, zumeist Zivilisten, ums Leben.

