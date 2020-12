In der chinesischen Millionenmetropole Chongqing sind bei einem Unglück in einer Kohlegrube mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatlichen Medien berichteten, sei am Freitagnachmittag ein Gasleck aufgetreten. Weitere Bergarbeiter säßen demnach noch in der Grube fest. Ein Überlebender konnte von den Rettungskräften bereits geborgen werden. Da Sicherheitsstandards oft nicht eingehalten werden, kommt es in chinesischen Bergwerken oft zu schweren Unfällen. Im September war in derselben Kohlegrube ein Feuer aufgetreten, bei dem 16 Menschen starben.

