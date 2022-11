STORY: Im Viktoriasee, im Norden Tansanias, suchten Einsatzkräfte am Sonntag nach Opfern und Überlebenden eines Flugzeugabsturzes. Mindestens 19 Menschen sind laut Behördenangaben bei dem Unglück ums Leben gekommen. Die Maschine der tansanischen Fluggesellschaft Precision Air war am Morgen in der Handelsstadt Dar es Salam gestartet. Beim Landeanflug auf den Airport Bukoba stürzte sie bei Sturm und Regen mit über 40 Menschen an Bord ins Wasser. Mit Booten versuchten Helfer, eingeschlossene Passagiere aus dem Wrack zu befreien. "Die Leute öffneten die Notfalltür, aber als wir sie retten wollten, lief das Wasser rein", sagt dieser Mann. Ich selbst konnte sieben Menschen retten. Die beiden Piloten überlebten den Absturz zunächst und konnten sich vom Cockpit aus mit den Rettungskräften in Verbindung setzen. Laut Behörden meldeten sie aber später, dass ihr Sauerstoffvorrat zur Neige gehe. Als die Retter eintrafen, seien die Piloten bereits tot gewesen. Die beiden Flugbegleiter überlebten.

Mehr