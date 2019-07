Bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager in einem Vorort der libyschen Hauptstadt Tripolis sind nach Behördenangaben am Dienstagabend mindestens 40 Menschen getötet und 80 verletzt worden. Das Lager liegt in der Nähe eines Militärstützpunktes. Die international anerkannte Regierung in Tripolis teilte mit, dass Dutzende getötet worden seien. Die Schuld trage der "Kriegsverbrecher Chalifa Haftar". Dieser führt die Rebellengruppe Libysche Nationalarmee (LNA) an, die ihre Machtbasis im Osten des Landes hat. Die LNA bestritt, den Luftangriff verübt zu haben. Die Gruppe hatte am Montag schwere Luftangriffe auf Tripolis angekündigt. In dem betroffenen Flüchtlings-Lager sind vor allem afrikanische Migranten untergebracht, die auf ihrem Weg nach Europa in Libyen aufgegriffen wurden. Tausende sitzen in diesen Lagern, die von der libyschen Regierung betrieben werden fest. Die Zustände dort bezeichnen Menschenrechtsgruppen und die Vereinten Nationen häufig als unmenschlich.