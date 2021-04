Bei einem Schusswaffen-Angriff in der US-Großstadt Indianapolis sind mindestens acht Menschen getötet worden. Nach Medienberichten soll sich der mutmaßliche Schütze selbst getötet haben. Der Vorfall soll sich in einem Paketzentrum des Logistikunternehmens Fedex zugetragen haben. Den Behörden zufolge wurde die Polizei kurz vor Mitternacht zu der Lagerhalle nahe dem Flughafen der Stadt gerufen und fand dort die Leichen. Umliegende Straßen seien wegen des Polizeieinsatzes zeitweise gesperrt gewesen, hieß es. Augenzeugenberichten zufolge soll ein Mann mit einem Gewehr wild um sich geschossen haben. Es soll auch mehrere Verletzte gegeben haben, sagte Genae Cook von der Polizei in Indianapolis: "Wir wissen mit Sicherheit, dass vier Menschen mit dem Krankenwagen weggefahren wurden, einer davon in einem kritischen Zustand, mit Schusswunden. Drei weitere haben ebenfalls verschiedene Verletzungen. Und zwei Menschen wurden hier vor Ort versorgt. Das ist herzzerreißend." Ein Fedex-Sprecher wurde mit den Worten zitiert, es handele sich um ein tragisches Ereignis. Das Unternehmen sammele jetzt Informationen und kooperiere mit den Ermittlungsbehörden. In den USA sind Schusswaffen weit verbreitet, immer wieder kommt es zu tödlichen Schießereien. Alle Bemühungen um ein strengeres Waffenrecht sind bisher aber am Widerstand der mächtigen Waffenlobby gescheitert. US-Präsident Joe Biden hatte kürzlich einen neuen Anlauf angekündigt, um die Schusswaffengewalt im Land einzudämmen.

