In der norditalienischen Stadt Turin sind am Samstag bei dem Einsturz eines Krans mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich um drei Männer, die währenddessen auf dem Kran tätig waren. Ein weiterer Arbeiter befindet sich mit Verletzungen im Krankenhaus. Zwei weitere Personen waren in den Vorfall verwickelt. Unter anderem ein Autofahrer. Dieser befinde ich nach Angaben der Feuerwehr aber nicht in einem ernsten Zustand. Der große blaue Kran kippte über die Straße zwischen zwei sechsstöckigen Gebäuden ein. Die Ursache des Unfalls wird untersucht.

Mehr