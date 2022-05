STORY: Eine weitere tödliche Attacke erschüttert die Vereinigten Staaten. Im Bundesstaat Kalifornien sind bei einer Schießerei in einer Kirche mindestens eine Person getötet und fünf weitere Menschen teilweise schwer verletzt worden. Die Polizei habe einen Verdächtigen festgenommen, sagte Ken Jones vom Orange County Sheriffs Department. Das Motiv sei noch unklar. Der Vorfall hatte sich gegen Mittag in der Geneva Presbyterian Church in Laguna Woods ereignet. Eine Person sei laut Polizei noch am Tatort verstorben. Vier weitere Menschen seien schwer, einer leicht verletzt. Besucher des Gottesdienstes hätten den Verdächtigen überwältig und mit einem Kabel gefesselt. Sie hätten zweifellos weitere Verletzte und Todesopfer verhindert, so ein Sprecher der Polizei. Etwa 30 bis 40 Personen hätten sich zur Tatzeit in der Kirche befunden. Zwei Handfeuerwaffen wurden von der Polizei sichergestellt. Es war mindestens die zweite Massenschießerei an diesem Wochenende in den Vereinigten Staaten. In Buffalo, New York, eröffnete am Samstag ein 18-jähriger Weißer das Feuer in einem Supermarkt in einem überwiegend von Afroamerikanern bewohnten Viertel und tötete zahlreiche Menschen.

