Bei der Kollision zweier Frachtschiffe in der Ostsee ist mindestens ein Besatzungsmitglied aus Dänemark ums Leben gekommen. Ein zweites Mitglied werde zwischen der dänischen Insel Bornholm und der südschwedischen Küstenstadt Ystad weiter vermisst, teilten die schwedischen Behörden am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft des Landes kündigte Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der groben Fahrlässigkeit und der Trunkenheit im Schiffsverkehr an. Bei Wassertemperaturen zwischen vier und sechs Grad hatten Schweden und Dänemark einen Rettungseinsatz mit neun Schiffen und einem Hubschrauber eingeleitet. Die "Karin Hoej" war am frühen Montag bei nebligen Sichtverhältnissen mit dem 90 Meter langen, in Großbritannien registrierten Frachter "Scot Carrier" zusammengestoßen. Das britische Schiff ist den Angaben zufolge manövrierfähig und die Besatzung außer Gefahr. Der Rederei der "Karin Hoej" zufolge hatte das Schiff keine Ladung an Bord. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren beide Schiffe in dieselbe Richtung, als es zum Zusammenstoß kam.

