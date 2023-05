Bereits seit Monaten verschärft sich die Lage in dem seit Jahrzehnten andauernden Nahost-Konflikt wieder. Das israelische Militär führt verstärkt Razzien in den besetzten Gebieten durch, in Israel kam es wiederholt zu Angriffen durch Palästinenser. Seit Anfang des Jahres starben in dieser Gewaltspirale mehr als 100 Palästinenser sowie mindestens 19 Israelis und Angehörige anderer Staaten.