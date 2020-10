BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~*KEINE BESCHRÄNKUNGEN**~ Die Hinterlassenschaften des Tropensturms Gamma sind hier in Mexikos Golfregion nicht zu übersehen. Seit dem Wochenende stehen viele Straßen unter Wasser. "Gamma" hinterließ eine Spur der Verwüstung, mindestens fünf Menschen kamen ums Leben. Vier von ihnen starben nach einem Erdrutsche, eine Person ertrank. "Einige Nachbarn hatten es schon geahnt. Man kann sich denken, wie viel Regen runterkommt und es war anders als in anderen Jahren. Also war es besser, gleich alles mitzunehmen", so dieser Einwohner von Villahermosa im Bundesstaat Tabasco. Dort brachten Menschen auch nach dem Wochenende weiter ihr Eigentum in Sicherheit. Die anhaltenden Regenfälle hatten hier den Fluß Grijalva über die Ufer treten lassen.

