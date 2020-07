Bei einem Autobombenanschlag in der Region Azaz im Nordwesten Syriens sind nach Angaben des regionalen Krankenhauses und türkischer Staatsmedien mindestens fünf Menschen getötet und 85 weitere verletzt worden. Der Vorfall habe sich in einem Dorf an der Grenze zur Türkei ereignet, teilte die türkische Nachrichtenagentur Anadolu mit. Es heißt, 15 der Verwundeten seien in ein Krankenhaus auf der türkischen Seite der Grenze gebracht worden, einige befänden sich in einem kritischen Zustand. Azaz ist unter Kontrolle von Rebellen, die von der Türkei unterstützt werden. Die Türkei hatte versucht, Kämpfer des Islamischen Staats (IS) und der kurdischen YPG aus der Region zu verdrängen. In Syrien war am Sonntag ein neues Parlament gewählt worden. Präsident Baschar al-Assad hat das Land auch aufgrund russischer Militär-Unterstützung inzwischen wieder weitgehend unter Kontrolle. Bei der eintägigen Wahl konkurrierten rund 1600 Kandidaten, darunter 200 Frauen, um die 250 Sitze in der syrischen Volkskammer. Kritiker sprechen von einer Farce, weil die Abstimmung von der Führung in Damaskus kontrolliert und deshalb kein wirklicher Widerstand gegen Anhänger der herrschenden Baath-Partei erwartet wird. Diese hatten schon bei der vorherigen Abstimmung 2016 die meisten Sitze im Parlament gewonnen.