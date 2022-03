STORY: Ein mutmaßlicher arabischer Schütze hat nach Angaben von Sanitätern am Dienstag mindestens fünf Menschen in Israel getötet, bevor er selbst erschossen wurde. Am Tatort nahe Tel Aviv wohnen viele ultraorthodoxe Juden. Augenzeugen zufolge eröffnete der Täter das Feuer auf Balkone, dann auf Menschen auf der Straße sowie in einem Auto. Israelische Medien berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise, bei dem Täter handle es sich um einen Palästinenser aus dem Westjordanland. Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand. Der israelische Premierminister Naftali Bennett sagte in einer Fernsehansprache: "Wir stehen am Anfang einer schwierigen Zeit. Der Terrorismus hat uns seit den Anfängen des Zionismus getroffen. Sie haben uns damals nicht gebrochen und sie werden uns auch heute nicht brechen. Das Geheimnis unserer Existenz ist unsere Entschlossenheit, das Haus, das wir aufbauen, um jeden Preis zu schützen. Bürger Israels, auch dieses Mal werden wir siegen." Zuletzt gab es in Israel mehrere Anschläge. In der vergangenen Woche tötete ein arabischer Israeli vier Menschen in Beerscheba, bevor er erschossen wurde. Am Sonntag wurden zwei Polizisten von einem arabischen Angreifer in Hadera getötet. Andere Beamte erschossen ihn. Zu diesem Angriff bekannte sich die Extremisten-Miliz Islamischer Staat. Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte den Anschlag. Terror sei durch nichts zu rechtfertigen, sagte ein Sprecher der Behörde.

