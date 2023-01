STORY: Bilder einer Überwachungskamera zeigen den Moment, in dem ein Tornado im US-Bundesstaat Alabama ein Dach von einem Gebäude reißt. Bei Tornados und Stürmen im Südosten der USA sind mindestens sieben Menschen gestorben. Am schwersten traf es den Bundesstaat Alabama. Dort kamen nach Angaben der Behörden mindestens sechs Menschen ums Leben. Besonders stark wütete der Wirbelsturm in der Stadt Selma am Alabama River. Dort wurden Dutzende Häuser zerstört oder schwer beschädigt. Die Rettungskräfte waren damit beschäftigt, umgestürzte Bäume beiseite zu räumen und nach Menschen zu suchen, die Hilfe benötigen. Die Bürger wurden aufgefordert, nicht nach draußen zu gehen. Kinder sollten die Schulen nicht verlassen. Die Menschen hier sind geschockt: "Ich stieg in die Badewanne und dann kam der Tornado. Ich meine, er kam und ging einfach. Er hat den Wohnwagen erfasst und alles ist einfach weg. Das ganze Innere des Hauses, es ist einfach alles zerfetzt." "Der Sturm war wirklich schlimm . Gott sei Dank bin ich noch hier." Viele Haushalte waren ohne Strom, die Behörden in den betroffenen Regionen riefen den Notstand aus. Landesweit meldete der Wetterdienst Berichte über mutmaßliche Tornados. In der Nähe des internationalen Flughafens von Atlanta, wurde ebenfalls ein Tornado gesichtet. Wegen schwerer Unwetter mussten Flugzeuge nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA vorübergehend am Boden bleiben.

