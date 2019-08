Bei Ausschreitungen kurz vor einem Fußballspiel in Honduras sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, berichteten lokale Medien. Das Spiel zwischen den zwei rivalisierenden Clubs Olimpia Deportivo und dem FC Motagua wurde am Samstagabend Ortszeit abgesagt. Wie die Behörden mitteilten, hatten Olimpia-Fans den Mannschaftsbus von Motagua mit Steinen attackiert. Drei Spieler wurden dabei verletzt. Augen- und Ohrenzeugen berichteten von Faustkämpfen und Schüssen. Die Polizei versuchte, die Fangruppen mit Tränengas voneinander zu trennen. Ein Tatverdächtiger sei nach Angaben der Polizei bereits festgenommen worden. Am Sonntag Ortszeit fand in Tegucigalpa, dem Ort des geplanten Fußballspiels, die erste Beerdigung statt. Die Mutter des Opfers: "Schauen sie, wie sie ihn zurückgelassen haben. Ich will ihn so nicht sehen. Niemand wird ihn mir zurückbringen. Was bleibt ist dieser große Schmerz. Die Menschen, die das getan haben. Ich hoffe, dass sie ihre Strafe bekommen werden. Ich weiß nicht, wann Gott gut ist. Aber er wird mir Weisheit geben und mir helfen, den Schmerz zu verarbeiten." Bereits im Jahr 2017 kamen bei einer Massenpanik im Endspiel um die Fußballmeisterschaft fünf Menschen ums Leben. Grund dafür waren laut Behördenangaben, dass zu viele Eintrittskarten auf dem Schwarzmarkt verkauft wurden.