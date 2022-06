STORY: In den USA hat ein bewaffneter Mann Polizeiangaben zufolge auf dem Gelände eines Krankenhauses in Oklahoma mehrere Menschen erschossen und weitere verletzt. Unter den Toten auf dem Gelände des St. Francis Hospitals befände sich auch der Schütze, teilte die Polizei von Tulsa am Mittwoch in einer ersten Stellungnahme mit. Die Beamten durchkämmten demnach das ganze Gebäude. Details zu den genauen Hintergründen lagen zunächst nicht vor. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Der stellvertretende Polizeichef Tulsa, Eric Dalgleish, teilte mit, dass die Polizei einen Anruf wegen eines Mannes mit einem Gewehr erhalten habe. Als die Polizisten eintrafen, hätten sie Schüsse im zweiten Stock des Gebäudes gehört. Daraufhin hätten sie Kontakt mit dem Personal und dem Verdächtigen aufgenommen. Der Schütze sei mutmaßlich allerdings durch selbst zugefügte Schüsse getötet worden. Der Tatort beschränke sich auf einen Teil der zweiten Etage, so der Vizepolizeichef. Schusswaffenangriffe mit zahlreichen Opfern sind in den USA fast an der Tagesordnung. Die Nichtregierungsorganisation Gun Violence Archive hat in diesem Jahr bislang mehr als 200 sogenannte "mass shootings" verzeichnet, bei denen vier oder mehr Menschen verletzt oder getötet wurden.

Mehr