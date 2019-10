In Halle in Sachsen-Anhalt hat es nach Angaben der Polizei eine Schießerei mit mindestens zwei Todesopfern gegeben. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter teilte die Polizei Halle am Mittwochmittag mit, dass mit Hochdruck gefahndet würde und der oder die Täter flüchtig seien. Anwohner wurden geben, in ihren Wohnungen zu bleiben oder an sicheren Orten. Medienangaben zufolge sind die Schüsse vor einer Synagoge gefallen. Genauere Angaben zu den Hintergründen der Tat gibt es bisher noch keine.