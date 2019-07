Erneutes Luftunglück beim Militär in Deutschland: In der Nähe von Hameln in Niedersachsen ist ein Schulungs-Hubschrauber der Bundeswehr mit zwei Menschen an Bord abgestürzt. Es gebe bisher noch keine Erkenntnisse, weshalb der Helikopter verunglückt sei, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sprach nahe der Unglücksstelle am Montagabend den Hinterbliebenen der toten Pilotin ihr Beileid aus. O-Ton: "Unsere Gedanken, unser Mitgefühl, unsere Trauer ist heute mit den Angehörigen der Familie, den Freunden und den Kameradinnen und Kameraden der Soldatin." Der Heeres-Helikopter gehöre zum Internationalen Hubschrauber-Ausbildungszentrum in Bückeburg und sei bei dem Ort Dehmkerbrock niedergegangen. Nach Informationen aus Militärkreisen hatten sich ein Fluglehrer und die Pilotin in Ausbildung an Bord der Maschine befunden. Erst am Montag vergangener Woche war beim Zusammenstoß von zwei Eurofighter-Jets während eines Übungsflugs über Mecklenburg-Vorpommern ein Pilot getötet worden.