Indiens Premierminister Narendra Modi ist am Dienstag in seinem Heimatstaat Gujarat an die Wahlurne gegangen. Die derzeit in Indien laufenden Parlamentswahlen, sind die zahlenmäßig größten Wahlen weltweit. Insgesamt verfügt Indien über 900 Millionen Wahlberechtigte. Aufgeteilt in sieben Phasen können sie an unterschiedlichen Terminen zwischen dem 11. April und dem 19. Mai ihre Stimme abgeben. Narendra Modi ist seit 2014 im Amt und gehört der hindunationalistischen Partei BJP an. Sein stärkster Rivale ist Rahul Gandhi von der Congress Party. Sein Wahlkreis liegt im Bundesstaat Kerala, auch hier standen die Wähler am Dienstag in langen Schlangen vor den Wahllokalen. Als zusätzliche Maßnahme gegen Wahlbetrug erhalten alle Wählerinnen und Wähler nach Abgabe ihrer Stimme eine Markierung am Zeigefinger. In der am Dienstag stattfindenden dritten Phase konnten 188 Millionen Wähler in 117 Wahlkreisen ihre Stimme abgeben.