In Baden-Württemberg hat am Sonntag die Landtagswahl begonnen. Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann von den Grünen gab am Vormittag seine Stimme in Sigmaringen ab. Glaubt man den Umfragewerten, kann der 72-Jährige mit einer weiteren Amtszeit rechnen. Ob es wieder eine grün-schwarze Koalition wird, bleibt abzuwarten. Mit Spannung wird erwartet, inwieweit der Maskenskandal um Provisionszahlungen an Unions-Bundestagsabgeordnete die CDU-Ergebnisse belastet. Der Partei drohen in Baden-Württemberg mit ihrer Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann ein Verlust der Regierungsbeteiligung. Umfragen zufolge können die Grünen in Baden-Württemberg erneut mit mehr als 30 Prozent rechnen. Die CDU käme auf etwa 25 Prozent. SPD, FDP und AfD können mit jeweils gut zehn Prozentpunkten rechnen. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr. Wann erste Hochrechnungen vorliegen, war angesichts eines hohen Anteils an Briefwählern wegen der Coronavirus-Pandemie zunächst unklar. Die Wahlen sind der Auftakt des Superwahljahrs in Deutschland, das in der Bundestagswahl im September gipfelt. Weitere Landtagswahlen standen am Sonntag in Rheinland-Pfalz an, zudem werden in diesem Jahr Landtage in Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen gewählt.

