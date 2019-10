(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Ministerpräsidenten machen die AfD mitverantwortlich für die tödlichen Schüsse eines Rechtsextremisten in Halle. MINISTERPRÄSIDENT VON THÜRINGEN, BODO RAMELOW (LINKE): "Wer in Thüringen vom Vogelschiss der Geschichte redet, angesichts der Konzentrationslager Buchenwald und Dora und angesichts der fabrikmäßigen Ermordung von Menschen in Auschwitz - weil die Fabrikanlagen sind aus Thüringen gekommen -, wer in Thüringen als Spitzenkandidat von der Geschichtswende redet, die man braucht, damit man die Zeit von '33 bis `45 aus dem Gedächtnis streicht, wer so etwas tut, der liefert die Voraussetzungen, damit die Ekelgrenze zum Rechtsextremismus überwunden wird. Deswegen brauchen wir eine ehrliche Debatte. Und es hat ein Thüringer Gericht entschieden, dass man Herrn Höcke als Faschisten bezeichnen darf." INNENMINISTER VON MECKLENBURG-VORPOMMERN LORENZ CAFFIER (CDU): "Auf jeden Fall gibt es Teile innerhalb der AfD, da kann ich meinem bayerischen Innenministerkollegen nur zustimmen, die mit ihren Äußerungen und ihrer Wortwahl wie Herr Höcke als geistige Brandstifter für so was durchaus Mitverantwortung tragen." MINISTERPRÄSIDENT VON NIEDERSACHSEN STEPHAN WEIL (SPD): "Ich bin weit davon entfernt für so eine konkrete Tat irgendjemand anders in die Verantwortung zu nehmen. Aber, dass die AfD ihren Teil insgesamt zur Verrohung unserer politischen Diskussion beigetragen hat, das lässt sich meines Erachtens überhaupt nicht bestreiten. Und wenn wir es zunehmend eben auch mit verbaler oder tätlicher Gewalt zu tun haben, dann ist das eben auch Ausdruck dessen, dass die Hemmschwellen deutlich gesenkt worden sind. Das macht mir wirklich Sorge."