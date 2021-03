In Rheinland-Pfalz hat am Sonntag die Landtagswahl begonnen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD gab am Morgen ihre Stimme in Trier ab. Glaubt man den Umfragewerten, kann die 60-Jährige mit einer weiteren Amtszeit rechnen. Ob es wieder eine Ampelkoalition mit den Grünen und der FDP wird, bleibt offen, gilt aber als wahrscheinlich. Mit Spannung erwartet wird, inwieweit der Maskenskandal um Provisionszahlungen an Unions-Bundestagsabgeordnete die CDU-Ergebnisse belastet. Spitzenkandidat Christian Baldauf hatte per Briefwahl gewählt. Die Christdemokraten liegen den Umfragen zufolge vier Prozentpunkte hinter der SPD bei 29 Prozent. Bürgerinnen und Bürger in Mainz, die am frühen Morgen schon wählen gingen: "Um wenigstens einen Einfluss auf die Politik zu nehmen, vielleicht einige Parteien abzustrafen." "Weil es das Einzige ist, wo wir heute überhaupt noch mitwirken können. Deswegen müssen wir wählen gehen." Erste aussagekräftige Hochrechnungen werden am Nachmittag und Abend erwartet. Am Sonntag finden ebenfalls die Landtagswahlen in Baden-Württemberg sowie Kommunalwahlen in Hessen. In diesem Jahr wird in Deutschland besonders viel gewählt: unter anderem vier weitere Landtage in Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Am 26. September findet vor allem die Bundestagswahl statt.

