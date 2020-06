Die Proteste in den USA wegen des Todes des Afroamerikaners George Floyd vor einer Woche sind erneut in Gewalt umgeschlagen. In Minneapolis, wo der unbewaffnete Floyd bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen war, fuhr am Sonntag ein Tanklaster in eine Gruppe friedlicher Demonstrierender. Die Behörden des Bundesstaates Minnesota teilten mit, dass der Fahrer bereits festgenommen wurde und die Ermittlungen eingeleitet wurden. Über Verletzte oder Tote wurde zunächst nicht berichtet. Die Proteste vor dem Weißen Haus in Washington, D.C. arten indessen weiter aus. Hier lieferten sich Polizei und Demonstrierende Auseinandersetzungen. Die Nationalgarde war in 15 Bundesstaaten sowie in Washington D.C. im Einsatz. In Dutzenden Städten im ganzen Land verhängten die Behörden Ausgangssperren - in so vielen wie seit den Protesten nach der Ermordung des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King im Jahr 1968 nicht mehr. Floyd war am vergangenen Montag in Minneapolis von dem weißen Polizisten Derek Chauvin minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt worden. Kurz darauf starb er. Sein Tod löste in der ganzen Welt Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. Chauvin wurde im Bundesstaat Minnesota wegen Mordes und Totschlags angeklagt.