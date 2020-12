Das Mondgestein ist auf der Erde angekommen. Nach Ortszeit war es in den frühen Morgenstunden am Donnerstag, als die Kapsel des Raumschiffes "Chang'e 5" in der nordchinesischen Steppe landete. Damit ist China die dritte Nation, neben den USA und Russland, der es gelungen ist, Gesteinsproben des Erdtrabanten zur Erde zu bringen. Suchtrupps nutzten Wärmebildkameras zur Ortung der Kapsel. Es ist nach 44 Jahren das erste Mal, dass wieder frisches Mondgestein die Erde erreicht hat. China hatte die Raumsonde "Chang'e 5" am 24. November ins All geschickt. Und Anfang Dezember hatte ein Lander auf dem Mond rund zwei Kilo Gesteinsproben gesammelt. Die Forscher hoffen, dass die Proben ihnen helfen werden, etwas über den Ursprung des Mondes und die vulkanische Aktivität auf seiner Oberfläche zu erfahren.

